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أرقام مهمة عن أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط ينفذ بالعين السخنة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:00 ص
أرقام مهمة عن أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط ينفذ بالعين السخنة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس
كتبت- هبة حسام
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شهدت المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مؤخراً، توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط سينفذ بالعين السخنة "المنطقة الجنوبية من محور قناة السويس"، على مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ننشر أهم الأرقام والمعلومات حول هذا المشروع "15 رقم ومعلومة".

 

1- يعد هذا المشروع، أضخم مشروع للبتروكيماويات فى منطقة الشرق الأوسط.

2- سينفذ باستثمارات أجنبية متنوعة "ألمانية، بريطانية، أمريكية، كندية".

3- يمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية.

4- يساهم فى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية، استناداً على ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية.

5- يتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 مليون طن سنوياً.

6- يتضمن 3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين بدرجات مختلفة.

7- خط لإنتاج البيوتادين والبنزين.

8- خطين لإنتاج البولى بروبيلين بطاقة إجمالية 4 مليون طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية اللازمة لسد حاجة السوق المحلى وتصدير الفائض.

9- تقدر الاستثمارات المتوقعة من تصدير الفائض من المنتجات البترولية والبتروكيماوية بنحو 10.9 مليار دولار، أى ما يعادل 200 مليار جنيه.

10- يعتبر المشروع قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية التى تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل فى مصر.

11- عند تشغيل المشروع، متوقع حجم تداول بقيمة 14 مليار دولار سنوياً، وصادرات تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً بما يسهم فى زيادة صادرات مصر الإجمالية.

12- توفير ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.

13- توفير 3 آلاف فرصة عمل عند التشغيل.

14- توفير 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم.

15- عند استخدام 100% من منتجات المشروع كمواد خام، سيتم تحويلها لمنتجات أخرى مما يسهم فى توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل.

 

 

 

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عقود اتفاقيات التمويل الدولية المتنوعة المشاركة فى الاستثمار بمجمع البتروكيماويات- صادر عن الهيئة الاقتصادية

 


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