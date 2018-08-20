أرقام مهمة عن أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط ينفذ بالعين السخنة

شهدت المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مؤخراً، توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط سينفذ بالعين السخنة "المنطقة الجنوبية من محور قناة السويس"، على مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ننشر أهم الأرقام والمعلومات حول هذا المشروع "15 رقم ومعلومة".
1- يعد هذا المشروع، أضخم مشروع للبتروكيماويات فى منطقة الشرق الأوسط.
2- سينفذ باستثمارات أجنبية متنوعة "ألمانية، بريطانية، أمريكية، كندية".
3- يمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية.
4- يساهم فى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية، استناداً على ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية.
5- يتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 مليون طن سنوياً.
6- يتضمن 3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين بدرجات مختلفة.
7- خط لإنتاج البيوتادين والبنزين.
8- خطين لإنتاج البولى بروبيلين بطاقة إجمالية 4 مليون طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية اللازمة لسد حاجة السوق المحلى وتصدير الفائض.
9- تقدر الاستثمارات المتوقعة من تصدير الفائض من المنتجات البترولية والبتروكيماوية بنحو 10.9 مليار دولار، أى ما يعادل 200 مليار جنيه.
10- يعتبر المشروع قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية التى تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل فى مصر.
11- عند تشغيل المشروع، متوقع حجم تداول بقيمة 14 مليار دولار سنوياً، وصادرات تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً بما يسهم فى زيادة صادرات مصر الإجمالية.
12- توفير ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.
13- توفير 3 آلاف فرصة عمل عند التشغيل.
14- توفير 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم.
15- عند استخدام 100% من منتجات المشروع كمواد خام، سيتم تحويلها لمنتجات أخرى مما يسهم فى توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل.
عقود اتفاقيات التمويل الدولية المتنوعة المشاركة فى الاستثمار بمجمع البتروكيماويات- صادر عن الهيئة الاقتصادية
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