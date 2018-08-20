"آثار الإسكندرية" تحرر ثالث محضر ضد نادى الصيد بسبب التعدى على حرم قلعة قايتباى

الاسكندرية جاكلين منير

حررت منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية محضر رقم 3 أحوال لسنة 2018 ضد نادى الصيد بسبب أعمال التعدى على حرم قلعة قايتباى، بعد أن قام النادى بإقامة مجموعة من الغرف بالدور الثانى بالهنجر وإقامة ممر داخلها بالمخالفة لقانون الآثار.



وأشار محمد متولى مدير منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية أن هذه هى المرة الثالثة التى يتعدى فيها نادي الصيد بالبناء المخالف ضد الآثار، وسبق وحررت الإدارة ضده محضرين من قبل بتاريخ 19 مارس و22 يوليو لسنة 2018 .



و قال فى تصريحات صحفية له: "للمرة الثالثة على التوالى يتعدى نادى الصيد على حرم قلعة قايتباى بالمخالفة للقرار رقم 963 لسنة 2003 م بشأن تحديد ارتفاعات المبانى بمحافظات جمهورية مصر العربية".