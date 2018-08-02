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19 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:34 م
19 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة موانئ بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 19 سفينة سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن. 

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة، ويتراكى على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتراكى على الأرصفة 3 سفن، وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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