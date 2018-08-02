يهود متشددون يحتجون على تجنيدهم بالجيش الإسرائيلى ويشتبكون مع الشرطة

(رويترز)

بدأ يهود متشددون فى القدس، يقولون إن من حقهم إعفاء شاملا من التجنيد بالجيش الإسرائيلى، اعتصاما فى مفترق طرق رئيسى، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.

وكانت سلطات الاحتلال على مدى فترة طويلة تعفى اليهود المتشددين من التجنيد على أساس أنهم مؤهلون أكثر للدراسات الدينية. وساعدت الأحزاب السياسية التى يقودها حاخامات فى الحكومة الائتلافية على الإبقاء على هذا الوضع فى مواجهة انتقادات من العلمانيين الإسرائيليين.

لكن بعض المتشددين لا يشملهم الإعفاء ويواجهون محاكمات محتملة إذا تجاهلوا طلب استدعاء للخدمة.

وقال محتجون شاركوا فى مظاهرات اليوم، إنهم خرجوا تضامنا مع المتشددين الذين اعتقلوا بسبب التهرب من التجنيد. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 37 شخصا.

وعطل المتظاهرون المرور عند المدخل الغربى للقدس المؤدى إلى الطريق السريع الواصل إلى تل أبيب.

وأفاد بيان للشرطة بأنها ستتخذ إجراء حاسما وقويا ضد اليهود المتشددين الذين يعطلون النظام العام.