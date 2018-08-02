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وكيل "تعليم" جنوب سيناء يناقش الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:10 ص
وكيل "تعليم" جنوب سيناء يناقش الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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عقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماعا موسعا بديوان عام المديرية لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى للعام الجديد 2018/2019  بحضور مصطفى الزغبى وكيل المديرية ومدير المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد محمد عقل وكيل الوزارة قى تصريح  لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من جميع النشرات للعام الدراسى الجديد فورا وتسليمها مصطفى الزغبى وكيل المديرية للعمل على تنفيذها فورا وسد العجز وطالب وكيل الوزارة بعدم نقل معلمى الصفوف الأولى إلا عند الضرورة الملحة مع توفير البديل اللازم.

وأضاف عقل بضرورة التواصل المستمر بين الموجهين العموم ومنسق التعلم بالمديرية للصفوف الأولى للإطلاع على كل ماهو جديد.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هناك اتجاها لمتابعة مدارس الوديان وهناك خطة تم إعدادها لذلك وتنفيذها وأنه ناقش مع موجهى الأنشطة احتياجات كل توجيه للعمل على تلبيتها، والإمكانيات المتاحة وأكد على تنفيذ مطالب مدارس الوديان بأقصى سرعة.

وطالب وكيل الوزارة بالعمل بروح الفريق والإحساس بحجم المسؤولية الملقاة على المعلمين والموجهين ومديرى الإدارات والقيادات.

 
من جانبه طالب مصطفى  الزغبي وكيل المديرية من مديري الإدارات والموجهين بتحديث قاعدة البيانات لكل العاملين تحت إدارته لتشمل الاسم ، والكود والوظيفة حسب النموذج  الذى تم توزيعه عقب الاجتماع.


وأكد الزغبى، أنه عقب الاجتماع مع وكيل الوزارة قام بتوزيع النموذج المستحدث لقاعدة البيانات، كما قام بتوزيع خطة لمتابعة ثمانين مدرسة من مدارس الوديان متابعة شاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد لتحقيق الانضباط ،كما قام مكتب وكيل المديرية باستلام النشرات من الموجهين العموم.

 

 

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