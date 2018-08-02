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وكيل تعليم أسيوط: المجموع الذى يفى باستيعاب الإعداد المطلوبة للثانوية العامة هو 210

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:30 ص
وكيل تعليم أسيوط: المجموع الذى يفى باستيعاب الإعداد المطلوبة للثانوية العامة هو 210 صلاح فتحي بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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قال صلاح فتحي بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،  بأن درجة القبول بالثانوية العامة وهى 210 جاءت بعد دراسة، ومن خلال لجان تم تشكيلها لهذا الامر ولا يمكننا التحدث حتى الان بوجود تخفيض من عدمه.
 
واوضح فتحى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ،  بأنه بعد دراسة الإعداد المفترض قبولها بالصف الاول الثانوى بمدارس المديرية للعام الدراسي 2018/ 2019 وبالرجوع إلى المجموع التكراري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام 2017/2018 اتضح أن المجموع الذى يفي باستيعاب الإعداد المطلوبة هى 210.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم قد اعلنت عن الانتهاء من تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة، وهو 210 درجات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهى أقل من العام الماضى بـ 8 درجات بعد حساب الإحصاء التكرارى للشهادة الإعدادية بجميع مراكز المحافظة، وعدد الفصول، مع مراعاة كثافة الفصول بإدارات المحافظة المختلفة.
 
وكان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قد اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدارسى 2017/ 2018، بنسبة نجاح بلغت 72.61% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين .
 
وقال محافظ أسيوط، إن نتيجة الدور الثانى جاءت لتعكس مستوى الطلاب على مدار العام الدراسى، معلنا تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، والتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة بالقرى والنجوع لاستيعاب الكثافات الطلابية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.

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