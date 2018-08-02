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وفد مكتبة الإسكندرية فى ملتقى الإفلا الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:24 م
وفد مكتبة الإسكندرية فى ملتقى الإفلا الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية مكتبه الاسكندريه-ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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 شاركت مكتبة الإسكندرية فى ملتقى الإفلا الدولى الذى عقد فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

تضمن الملتقى زيارة إلى المركز الرئيسى للأمم المتحدة ومكتبتها، وكان فى استقبال الوفد السفير محمد ادريس ، سفير مصر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة.

 

وعرضت مكتبة الإسكندرية خلال الملتقى تقريرًا عن إنجازات مصر والجمعية المصرية للمكتبات فى خدمة مجتمع المكتبات ودعم أجندة الأمم المتحدة 2030.

 

كما شاركت مكتبة الإسكندرية فى الاجتماع الذى عقد بمكتبة بروكلين العامة برئاسة رئيس الإفلا وأمينها العام ومجموعة المشاركين من الدول المختلفة وعددهم 40 مشاركا.

 

وتحدث مدير مكتبة بروكلين ورئيس الجمعية الأمريكية للمكتبات عن أهمية الدور الذى تلعبه الإفلا فى خدمة مجتمع المكتبات وحشد الدعم ومناصرة أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة بأجندة 2030 وكيفية تفعيل دور المكتبات كشريك فى خطط التنمية الوطنية والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم الكبيرة.

 

وقدم كل من رئيس الإفلا وأمينها العام شرحًا لبرنامج الإفلا لتعزيز دور المكتبات فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذى شارك فيه أخصائيو المكتبات والمعلومات من جميع أنحاء العام.

 

وناقش المشاركون كيفية الاستفادة من الشراكات والعلاقات مع المؤسسات الدولية مثل الإفلا واليونسكو وغيرها من المنظمات للتعاون فى مشاريع تنموية وتوعوية مشتركة.

 

كما شاركت مكتبة الإسكندرية فى لقاء بمكتبة نيويورك العامة برئاسة رئيس مجلس إدارة مكتبة نيويورك العامة انتونى ماركس، واليسون سميل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمعلومات، واللذان أكدا دعمهما لدور المكتبات فى التنمية، وأشادا بدور الإفلا فى دعم أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

 


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