وصول جوازات وتأشيرات 360 حاجا بكفر الشيخ واستخراج التذاكر الأحد المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية استلمت اليوم الخميس، جوازات السفر الخاصة بحجاج الجمعيات، الذى تحدد لهم السفر يوم الإثنين الموافق 13 أغسطس الجاري، مؤكداً أنه سيتم سفر الحجاج الـ360 حاجا على رحلتين، الأولى سيكون بها 264 حاجا، والثاية بها 96 حاجا، والمغادرة من مطار القاهرة لجدة ومنها لمكة، مؤكداً سيصاحب الحجاج 8 مشرفين.

وأضاف مسلم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تفويج الجوازات وفقا للرحلات وسيتم استخراج تذاكر الطيران يوم الأحد المقبل من شركة مصر للطيران ، وفور الانتهاء منها سيتم تسليم الجوازات وتذكرة الطيران وكتيب للمناسك وشنطة للحاج والأيبهات الخاصة بكل حاج، وذلك في احتفالية بالمركز الثقافي بحضور اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، مؤكداً الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة من كشف طبي وبصمة وتسديد رسوم وغيرها، وسيتم سفرهم وتسكينهم طبقًا للمستوى الذي تم التعاقد معهم عليه.