وزير الرى: الرئيس السيسى يفتتح قناطر أسيوط خلال أيام

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية، أن قناطر أسيوط سوف يتم افتتاحها خلال أيام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن المشروعات التى يتم إنجازها على مستوى الجمهورية هى ضمن الخطة القومية للموارد المائية 1737 والتى تتكلف حوالى 900 مليار جنيه،موضحا أن ما يخص وزارة الرى فيه بالاشتراك مع 9 وزارت هى استثمارات بـ 240 مليار جنيه.

وأضاف عبد العاطى خلال كلمته على هامش افتتاح كوبرى أعلى مصرف بحر حادوس بالدقهلية، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المشروعات التى يتم افتتاحها كل يوم هو جزء من مشروعات الخطة القومية، وتتم من أجل ضمان توصيل المياه والمرافق لكافة المواطنين.

وأوضح أن مصر زادت خلال الأربع سنوات الماضية حوالى 10 مليون نسمة، وأن تلك الزيادة تحتاج إلى مليار متر مكعب من المياه وكل متر مكعب مياه للشرب يتكلف 8 جنيهات، مضيفا:" وهو ما يشير إلى أننا نحتاج 8 مليار جنيه لإقامة محطات مياه شرب تقابل هذة الزيادة، بالإضافة إلى 8 جنيه أخرى تكلفة الصرف فنحتاج لاستمارات بـ16 مليار جنيه لعمل محطات مياه شرب وصرف صحى وخدمة الزيادة السكانية."

وأشاد عبد العاطى بما أسماه التجاوب والوعى لدى المواطنين فى ترشيد المياه، وقال:" يجب أن يشاد به هذا العام، وذلك للالتزام بمساحات الأرز المحددة هذا العام، وهى أقل نسبة مخالفات على مدار تاريخ زراعة الأرز فى مصر، وهو يعطى النتيجة التى عمل عليها الجميع ، وهى الوعى وزيادة الوعى والمسئولية"،مضيفا:" المصريين تحملوا المسئولية، لأن المسئولين عرفوا بالأولوية لاستخدام المياه والاقتناع بأن نقوم بترشيد المياه، والمخالفات التى تمت هذا العام هى الأقل .. سياسة الترشيد مهمة .. وأوجه الشكر لكل الفلاحين بالمساحات المقررة وكان نتيجة ذلك أقل سنة فيها شكاوى من مياه الرى. ووفينا باحتياجات المياه والملاحة أيضا"