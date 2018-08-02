وزيرة دفاع إيطاليا: مصر شريك لا غنى عنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط

كتب : أحمد جمعة

أكدت إليزابيتا ترينتا وزيرة الدفاع الإيطالية خلال لقائها بالسفير هشام بدر سفير مصر فى روما أن مصر شريكاً لا غنى عنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، لتحقيق السلام والاستقرار وتحرير المنطقة من الإرهاب.

وأضافت وزيرة الدفاع الإيطالية، أن مصر بلد هام لاستقرار شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهي منطقة ذات أهمية حاسمة لتوازن القوى الدولى.

بدوره أشار السفير هشام بدر إلى أن اللقاء دار في جو ودي للغاية وسادة الكثير من التفاهمات حيال مواقف البلدين تجاه القضايا الهامة في المنطقة وعلى رأسها الملف الليبي ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أن الحكومة الإيطالية الجديدة بكافة أجهزتها تدرك المكانة التي تحتلها مصر في محيطها الإقليمى والتوازن، مشيرا إلى أن القاهرة وروما مقبلتين على البدء في مرحلة جديدة من العلاقات يحفزهما الاهتمام المشترك بقضايا المنطقة.