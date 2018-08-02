وزيرة الصحة تكرم وكيل الوزارة بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

كرمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حيث تسلم درع الوزارة تقديرًا لما بذله من أداء متميز خلال فترة عمله ولمجهوداته بصحة الإسكندرية فى الفترة الأخيرة، خاصة لما بذله من استعداد الفريق الطبى بجميع المستشفيات مع سرعة تشكيل غرفة للأزمات والطوارئ برئاسة وكيل الوزارة.

كما قامت الوزيرة بمكافأة فرق الانتشار السريع فى التعامل مع حالات المصابين والاطمئنان عليهم فى حادث سقوط صومعة الإسكندرية وحادث طريق مطروح والتنسيق الدائم المستمر بين مستشفيات الاحالة لإنقاذ الحالات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لسرعة التعامل مع الحدث، وأيضًا التنسيق مع المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الشاملة للمصابين.