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وزيرا قطاع الأعمال العام والزراعة يبحثان سبل النهوض بزراعة القطن

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:21 ص
وزيرا قطاع الأعمال العام والزراعة يبحثان سبل النهوض بزراعة القطن وزير قطاع الأعمال خلال لقائه وزير الزراعة
عبد الحليم سالم
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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وأهمية تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لإصلاح وتطوير هذه الصناعة، وذلك بالتوازى مع خطة هيكلة الشركات التابعة فى مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، والتى بدأت الشركة القابضة فى تنفيذها بالفعل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع كلا من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين الوزارات فى الملفات المشتركة وذات الصلة لتحقيق تكامل الجهود، بحضور كل من الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، الدكتور محمد عبد النبى دسوقى رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ووليد السعدنى رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تجارة القطن فى الداخل، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 استعرض الوزيران، خلال الاجتماع، بحسب بيان صادر عن وزارة قطاع الاعمال صباح اليوم الخميس أبرز المشكلات والتحديات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بزراعة القطن، وكيفية تفادى العوامل التى تؤدى إلى تلوث محصول القطن بدءًا استلامه من المزارع وانتهاء بالحليج وما يستتبع ذلك من عمليات تصنيعية.

وناقش الوزيران الحلول والمقترحات العملية للتغلب على هذه المشكلات، وذلك فى ضوء نتائج الاجتماعات السابقة التى عقدها وزير قطاع الأعمال العام مع وزير التجارة والصناعة، ومع عدد من الخبراء والمصنعين فى قطاع الغزل والنسيج والأقطان من القطاعين الخاص والعام.

من جانبه، أكد وزير الزراعة أن محصول القطن له أهمية استراتيجية ويجب العمل على استعادة القطن المصرى لمكانته العالمية، لافتًا إلى عدم ممانعة الوزارة للسماح بزراعة القطن قصير التيلة فى أماكن تبعد عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة وذلك بدلًا من قيام الشركات والمغازل المحلية باستيراد هذا النوع من الأقطان.

 ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التنسيقية بين الوزارات المعنية بصناعة الغزل والنسيج حتى يتم التوصل لحلول جذرية للمشكلات التى تواجهها هذه الصناعة منذ سنوات عديدة.

 

 


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