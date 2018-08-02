هبوط غالبية البورصات الخليجية.. ومخاوف من تداعيات حروب ترامب التجارية

(رويترز)

هبطت بورصة أبوظبى اليوم الخميس لتقود موجة خسائر فى معظم أسواق الأسهم الخليجية، مع انتشار المخاوف من تصعيد نزاع تجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وعزا محللون الهبوط فى أسواق الأسهم العالمية إلى الضبابية التى تكتنف السياسة التجارية لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه يريد زيادة الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25 % من 10 % مقترحة سابقا، وهو ما ضغط في وقت لاحق على الأسهم الآسيوية.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبى منخفضا 0.7 %، تحت ضغط خسائر أسهم الاتصالات والطاقة والقطاع المالى.

وهبط سهم بنك أبوظبى الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 0.7 % أيضا، بينما تراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2 %.

وانخفض سهما شركتي الطاقة دانة غاز وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2.7 و1.7 % على الترتيب، مع هبوط أسعار النفط لليوم الثالث.

وزادت السعودية وروسيا والكويت ودولة الإمارات إنتاجها النفطى، بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع في يونيو، للمساهمة فى تعويض النقص المتوقع فى إمدادات الخام الإيرانى عند سريان العقوبات الأمريكية على طهران فى وقت لاحق هذا العام.