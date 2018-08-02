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الخميس، 02 أغسطس 2018 02:58 م
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ننشر صور تسليم 150 عنصرا من داعش لأسلحتهم للأمن الأفغانى

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:58 م
ننشر صور تسليم 150 عنصرا من داعش لأسلحتهم للأمن الأفغانى تسليم الأسلحة
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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أعلنت مصادر أفغانية مطلعة أن المسئول العام لتنظيم داعش فى شمال البلاد ومعه 150 مقاتلا سلموا أنفسهم فى وقت مبكّر من صباح أمس الأربعاء إلى القوات الأمنية فى ولاية جوزجان ثانى معاقل المتشددين فى البلاد.

ونقلت وكالة انباء "خامة برس" الأفغانية عن رضا غفورى المتحدث باسم حاكم جوزجان قوله، فى بيان مقتضب، إن:" مولوى حبيب الرحمن المسئول العسكرى العام لتنظيم داعش فى شمال أفغانستان والمدعو مفتى نعمة الرجل الثانى بالتنظيم فى الشمال ومعهما 150 مقاتلاً تحت أمرتهم سلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية الأفغانية".

عناصر داعش تسلم أسلحتهم للجيش الأفغانى
عناصر داعش تسلم أسلحتهم للجيش الأفغانى

وأكد البيان أن:" مجموعة أخرى من الدواعش ما يزالون محاصرين من قبل طالبان سيسلمون أنفسهم أيضاً للقوات الأمنية".

وأشار المسئول الأفغانى إلى أنه سيتم نشر تفاصيل أكثر حول أنشطة هؤلاء الإرهابيين فى وقت لاحق.

وفى وقت سابق سلمت مجموعتان تابعتان لتنظيم داعش الإرهابي، الأولى قوامها 11 والثانية 25، أنفسهم للأمن الأفغانى هرباً من مسلحى حركة طالبان اللذين ضيقوا عليهم الخناق بعد المعارك الشرسة خلال الأسابيع الماضية التى أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

تسليم الأسلحة
تسليم الأسلحة

 


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أفغانستان

طالبان

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