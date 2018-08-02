video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:01 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الـطقس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

 

 وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس وشرق البحر المتوسط.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 27 36

وسط الدلتا 26 36 

الإسكندرية 23 31 

بلطيم 24 32       

مطروح 24 30      

السلوم 23 30      

سيوة 26 39

بورسعيد 26 31     

دمياط 25 31       

العريش 23 32      

رفح 24 32 

الإسماعيلية 24 36 

السويس 24 36     

رأس سدر 26 37   

نخل 17 34

نويبع 28 33

طابا 24 32 

كاترين 17 32      

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 37 

الغردقة 30 38      

مرسى علم 28 37  

الفيوم 25 37       

بنى سويف 25 37  

المنيا 24 38

أسيوط 25 39      

سوهاج 25 40      

قنا 26 42  

الأقصر 26 43     

أسوان 27 43       

أبوسمبل 27 42    

الوادى الجديد 28 44      

شلاتين 29 38      

ابو رماد 29 37     

راس حدربة 30 36 

حلايب 30 36     

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 43

المدينة 28 42

الرياض 29 41      

المنامة 33 39      

أبوظبى 32 41      

الدوحة 32 43      

الكويت 32 44     

دمشق 20 36       

بيروت 27 31       

عمان 19 30

القدس 21 28      

غزة 27 31 

بغداد 27 42

مسقط 28 35      

صنعاء 14 28      

الخرطوم 26 38    

طرابلس 25 32     

تونس 24 34

الجزائر 21 28

الرباط 21 34       

نواكشوط 22 27   

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 18 32

اسطنبول 24 31    

اسلام اباد 26 37  

نيودلهى 27 36     

جاكرتا 22 33      

بكين 26 35

كوالالمبور 24 32  

طوكيو 27 35       

أثينا 25 33 

روما 22 35 

باريس 19 32       

مدريد 22 40       

برلين 18 32

لندن 19 28

مونتريال 22 29     

موسكو 17 29     

نيويورك 24 31      

واشنطن 24 3

 

 


إضافة تعليق

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة