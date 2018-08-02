نادى الأسير الفلسطينى: محكمة الاحتلال الإسرائيلى تمدد اعتقال أربعة صحفيين

رام الله /أ ش أ/

قال محامى نادى الأسير الفلسطينى عبد الناصر النوبانى أن المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلى فى سجن "عوفر" مددت اعتقال أربعة صحفيين لمدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وقال نادى الأسير فى بيان اليوم أن الصحفيين المعتقلين هم: علاء الريماوى المضرب عن الطعام منذ اليوم الأول على اعتقاله، ومحمد علوان، وقتيبة حمدان، وحسنى انجاص.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الصحفيين الأربعة فى تاريخ 30 يوليو المنصرم على خلفية عملهم الصحفى.

من ناحية أخرى، مددت المحكمة العسكرية للاحتلال فى "عسقلان" اليوم الخميس، اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاما) من الخليل مجددا بذريعة استكمال التحقيق معها وذلك لمدة ثمانية أيام.

وقال محامى نادى الأسير الفلسطينى فراس الصباح، عن الأسيرة خاطر أن وتيرة التحقيق معها تتصاعد وتستمر حتى ساعات الليل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة خاطر وهى أم لخمسة أبناء فى تاريخ 24 يوليو الماضى على خلفية كتاباتها