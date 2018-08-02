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موقع أمريكى: محطات الرياح والطاقة الشمسية ذات الأرقام القياسية تظهر من مصر

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:55 م
موقع أمريكى: محطات الرياح والطاقة الشمسية ذات الأرقام القياسية تظهر من مصر محطات الطاقة الشمسية
كتبت ريم عبد الحميد
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سلط موقع "Inverse" الأمريكى العلمى، الضوء على النجاح الكبير الذى تحققه مصر فى مجال الطاقة الشمسية والرياح، وقال الموقع فى تقرير له اليوم، الخميس، إن الأرقام القياسية الخاصة بمحطات الطاقة الشمية ومزارع الرياح تظهر من رمال صحراء مصر.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تريد أن تحصل على 42% من قطاع الطاقة الخاص بها عن طريق مصادر متجددة بحلول عام 2025، لتسبق بخمس سنوات كاملة عن الأهداف التى وضعتها لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030.

وأشار الموقع إلى أن شركة الطاقة الشمسية "كرم سولار" الموجدة فى الصحراء الغربية على بعد 400 ميل من القاهرة تساعد مصر فى تحقيق ذلك، موضحا أن الشركة التى أسسها خمسة أصدقاء فى مقهى تقوم ببناء ما يصبح مركزا لـ 30 محطة طاقة فردية تبلغ سعتها جميعا 1.8 جيجاوات من الكهرباء. ولفت إلى أن المشروع الموجود بالقرب من قرية بنان على مقربة من النيل، يعمل به حوالى 4 آلاف شخص فى أول 30 منشأة. وبمجرد اكتماله، وحسب ما تقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإن مجمع بنان للطاقة الشمسية سيصبح أكبر مصنعا للطاقة الشمسية فى العالم.

وعلى بعد عدة مئات من الأميال نحو الشرق، وقرب جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، أنهت وزارة الكهرباء استعداداتها لمزرعة رباح بتكلفة 670 مليون دولار وتولد 580 ميجاوات نابعة من 290 من التوربينات. وستكون هذه المزرعة الأكبر من نوعها فى العالم، وفقا لما قاله متحدث باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 ويعزى المحللون هذه المشروعات الضخمة إلى تغييرات واعية التى أحدثها برنامج دعم الطاقة للحكومة المصرية والتحول إلى الاستثمارات الدولية والعمل الجاد الذى يقوم به رواد الأعمال المحليين.


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