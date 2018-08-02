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موسكو: لا آثار تعذيب على جثامين ثلاثة صحفيين روس قتلوا في افريقيا الوسطى

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:16 ص
موسكو: لا آثار تعذيب على جثامين ثلاثة صحفيين روس قتلوا في افريقيا الوسطى ماريا زاخاروفا
أ ف ب
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن جثامين ثلاثة صحفيين روس قتلوا بأيدى "خاطفين يعتمرون عمامات" فى جمهورية أفريقيا الوسطى، لا تحمل أى أثر لتعذيب.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية "حسب المعلومات التى قدمت إلى السفارة الروسية فى أفريقيا الوسطى، لم يجد الأطباء خلال فحص أولى أى أثر لتعذيب، بل جروح بالرصاص فقط".

وصرح المتحدث باسم حكومة أفريقيا الوسطى ماكسيم كازاغي أن الصحفيين الروس الثلاثة قتلوا بأيدى تسعة "خاطفين يعتمرون عمامات" قاموا بسرقة سيارتهم. وقد عثر على جثثهم الثلاثاء بالقرب من سيبوت فى وسط أفريقيا الوسطى.

 

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