موجز أخبار الـ1.. الرئيس يكرم أوائل "الصف المتطوعين" ويمنحهم نوط الواجب العسكرى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تكريم الرئيس السيسي أوائل "الصف المتطوعين" ومنحهم نوط الواجب العسكرى، علاوة على انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12 ليلا لمدة 6 ساعات غدا.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير جدا وستعتبر جريمة فى القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح بأى شخص داخل النظام أو خارجه أن يشتغل فى ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جههً الولاية والمسئولية وغير ذلك سيعتبر عمل غير مشروع.

أصدر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية عدة قرارات حاسمة، نتجت عن اجتماع للجنة شئون الرهبنة الذى عقد مساء أمس، و بحضور الأنبا دانيال السكرتير العام للمجمع المقدس و 19 من الأباء المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة وأعضاء اللجنة فى جلسة خاصة لمناقشة انضباط الحياة الرهبانية والديرية، فى ضوء الحادث الأليم واستشهاد نيافة الحبر الجليل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار بوادى النطرون وبعد الصلاة والمناقشات الواسعة تم إصدار هذه القرارات الأثنى عشر التالية :

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 2782 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، وفقا للنشرة القومية للتشغيل.

كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع" عن تعيين اللواء حسام نبيل، مساعدا لأمين عام مجلس الوزراء ومسئول للاتصال السياسى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلفا لـ "تامر عوف" الذى كان مسئولا عن الاتصال السياسى ومستشارا لرئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على منح أوائل خريجى الدفعة 156 ضباط الصف المتطوعين، نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة تقديرًا لأدائهم وواجباتهم.

قال مصدر مطلع إن الإنتربول الدولى سيتولى عملية تسليم وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان، محمد محسوب، مؤكدا أن الأخير سيتم عرضه على قاض إيطالى للنظر فى الأحكام الصادرة بحقه من القضاء المصرى.

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشهيد مساعد أول عطية صالح محمدين حسن، الذى أطلق اسمه على الدفعة 156 ضباط صف متطوعين، بمعهد ضباط الصف المعلمين، بمدنية التل الكبير، حيث تسلم أبنائه التكريم، وذلك عرفانًا لما قدمه من تضحيات لوطنه مصر.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عرضا رياضيا للطلبة المقاتلين خلال حفل تخريج دفعة جديدة من رجال ضباط الصف المعلمين الدفعة 156 دفعة الشهيد البطل مساعد أول عطية صالح محمدين حسن.

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن قطر قدمت رشاوى واخترقت قواعد الأمن بمطار كيندى بمدينة نيويورك، من أجل السماح بتواجد طائراتها ليلا بالمطار أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار السنوات الخمس الماضية.

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل القرار الوزارى رقم 265 لسنه 2017 بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات السجل التجارى ليصبح تحصيل مبلغ 100 جنيه نظير خدمة اعتماد المحررات الرسمية المراد التصديق عليها من الخارجية.

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من يوم 15 أغسطس، حتى يوم 31 أغسطس 2018 لرحلات الذهاب والعودة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

القيادى الإخوانى محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية فى عهد جماعة الإخوان، ضمن الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب.

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث أشار إلى أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداءً من يوم الأحد 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن إيقاف محطة مياه الجيزة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، ميدان الجيزة، حى الدقى، حى العجوزة، شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة"، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر من مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى، لمدة 6 ساعات، نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد، واستكمال تحويل خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.