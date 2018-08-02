مندوب الكويت بمجلس الأمن: استهداف الملاحة فى البحر الأحمر يهدد الأمن الدولى

كتب عمرو دويدار

قال مندوب الكويت بمجلس الأمن السفير منصور العتيبى، أن الحوثيين شكلوا تهديدا جديدا باستهداف الملاحة البحرية فى البحر الأحمر كون ذلك يهدد الأمن الدولى، وتابع: "من غير المقبول تهديد الملاحة واستخدام الدروع البشرية فى اليمن".

وأضاف "العتيبى"، خلال كلمته بمجلس الأمن فى جلسة خاصة عن الأوضاع فى اليمن، أنه يدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لحل النزاع اليمنى، وتابع:" لم يعد من المقبول تجاهل القرارات الأممية حول اليمن.. تم الوفاء بالتعهدات المالية التى قدمناها لدعم اليمن".

وفى سياق متصل قال مندوب الكويت بمجلس الأمن السفير منصور العتيبى إن الحوثين واصلوا استهداف المواقع المدنية فى السعودية الأمر الذى يمثل انتهاكا صارخا للأمن والسلم .