مليار جنيه صافى مبيعات المتعاملين الأجانب بالبورصة خلال شهر يوليو

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافي شراء بقيمة 10725.15 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 413.75 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال تعاملات شهر يوليو الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1028.10 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.11% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.81%، والعرب على 6.08% خلال شهر يوليو الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 50.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.88%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 275.97 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.