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الخميس، 02 أغسطس 2018 08:58 م
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مقتل شرطى وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:06 م
مقتل شرطى وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد انفجار فى بغداد- أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بمقتل شرطى وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد.

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بمنطقة (سبع البور) استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمنية؛ مما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة آخر بجروح.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبي، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.

 


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