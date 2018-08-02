مصرع طالب إثر صعقه بالكهرباء أثناء تركيب وصلة كهربائية بمنزله فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى طالب مصرعه إثر صعقه بالكهرباء أثناء محاولته تركيب وصله كهربائية بمنزله فى قرية فريج التابعة لمركز شرطة كوم حماده بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول "زياد .ا.خ" 16 سنة طالب ومقيم قرية زاوية فريج بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاه نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب إثر صعق كهربائى ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال عمه "هانى .ت.خ" 38 سنة عامل زراعى ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بتركيب وصله كهربائيه بمنزله صعقه التيار الكهربائي وتوفى ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم.