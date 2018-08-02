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مصرع تلميذ غرقا داخل حمام السباحة بالمنصورة بعد إصابته بتشنجات

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:03 م
مصرع تلميذ غرقا داخل حمام السباحة بالمنصورة بعد إصابته بتشنجات غرق طفل - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقي تلميذ مصرعه اثناء السباحة بعد اصابته بتشنجات اثناء التمرين بأحد النوادى، تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من المستشفي الدولي الى قسم اول المنصورة بوصول  الطفل احمد م ك ا س 7 سنوات تلميذ جثة هامدة.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدته غادة م ف س 38 سنة طبيبة قررت بأن نجلها انتابته حالة تشنج اثناء تمرين السباحة بأحد النوادي وتوفي أثناء إسعافه وانه مريض توحد ولاتتهم احدا بالتسبب في وفاته.
 
وبسؤال والده محمد ك ا س 39 طبيب ايد المضمون وأكد تقرير مفتش الصحه اسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية وتحرر محضر وجاري العرض علي النيابة.
 

 


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