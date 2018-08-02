مصرع تلميذ غرقا داخل حمام السباحة بالمنصورة بعد إصابته بتشنجات

لقي تلميذ مصرعه اثناء السباحة بعد اصابته بتشنجات اثناء التمرين بأحد النوادى، تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من المستشفي الدولي الى قسم اول المنصورة بوصول الطفل احمد م ك ا س 7 سنوات تلميذ جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته غادة م ف س 38 سنة طبيبة قررت بأن نجلها انتابته حالة تشنج اثناء تمرين السباحة بأحد النوادي وتوفي أثناء إسعافه وانه مريض توحد ولاتتهم احدا بالتسبب في وفاته.

وبسؤال والده محمد ك ا س 39 طبيب ايد المضمون وأكد تقرير مفتش الصحه اسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية وتحرر محضر وجاري العرض علي النيابة.