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مسئول عراقى ينفى وقوع أى تفجير فى محافظة كركوك

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:19 ص
مسئول عراقى ينفى وقوع أى تفجير فى محافظة كركوك تفجير - أرشفية
(أ ش أ)
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نفى قائد خطة فرض القانون فى محافظة كركوك العراقية اللواء الركن معن السعدى وقوع أى تفجير فى المدينة، مشيرا إلى أن الأمن مستتب والقوات تقوم بواجبها.

وقال السعدى وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية: "إننا فى الوقت الذى يقوم يه الأبطال بجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الساندة بواجبها بحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، نجد أن هناك بعض وسائل الإعلام وناشطى التواصل الاجتماعى يبثون معلومات لا أساس لها على الأرض عبر ترويج خبر كاذب عن وقوع تفجير بمدينة كركوك".

وأضاف أن هذا الخبر عار عن الصحة، متابعا: "الأمن مستتب وقواتنا تقوم بواجبها لحفظ أمن وسلامة موطنى كركوك".

 


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