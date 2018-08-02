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مسؤول أمريكى: الرسوم الجديدة على السلع الصينية ليست "كارثية"

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:47 م
مسؤول أمريكى: الرسوم الجديدة على السلع الصينية ليست "كارثية" وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس
رويترز
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قال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس اليوم الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة التى تهدد الولايات المتحدة بفرضها على نحو نصف السلع المستوردة من الصين لن يكون لها سوى أثر بسيط على الاقتصاد الصينى ولن تؤدى إلى كارثة.

وقال روس خلال مقابلة مع تلفزيون فوكس فى سياق تفسير إن رسوما جمركية نسبتها 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار لن تزيد على 50 مليار دولار سنويا أى أقل من 1% من الاقتصاد الصينى ومن ثم "لن تكون شيئا كارثيا".

وأشار روس إلى أن الرئيس دونالد ترامب "يشعر الآن أن الوقت ملائم لفرض مزيد من الضغط" على الصين "كي تعدل سلوكها".

وقال الممثل التجارى روبرت لايتهايزر أمس الأربعاء إن ترامب أصدر توجيهات بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية من 10% إلى 25% بسبب رفض الصين تلبية مطالب أمريكية وردها بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية.

 

 


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