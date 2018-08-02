مدير مكتب اليونيسيف: الدقهلية أولى محافظات مصر فى تطبيق قانون حماية الطفل

الدقهلية - محمد حيزة

ثمن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جهود منظمة اليونيسيف ومكتبها الإقليمى بالقاهرة، للدعم المستمر لجميع مجالات الطفولة وحمايتها من أجل طفولة آمنه بعيدا عن كافة الممارسات والظواهر السلبية تجاه الطفولة.

جاءت تصريحات الشعراوى، خلال توقيعه بروتوكول التعاون ودعم وحماية الطفولة من خلال 22 لجنة فرعية تعمل فى مجال حماية الطفولة على أرض الدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن البروتوكول الذى تم توقيعه بين المحافظة واليونيسيف يستهدف تقديم الدعم الفنى والتدريبى واللوجستى لأعمال اللجان العاملة فى مجال حماية الطفولة على أرض الدقهلية للارتقاء بمستوى تعاملها مع كافة مشكلات الأطفال المتمثلة فى التسرب من التعليم والتعرض لخطر الهروب وترك الأسرة بسبب العنف والممارسات الأسرية السلبية ضد الأطفال، العنف المدرسى الذى يؤدى إلى التسرب من التعليم، العنف الذى يتعرض له الأطفال بالشارع.

وأشار المحافظ، إلى أن حرصنا الدائم على التعليم والتعلم للطفولة والنشء باعتباره نور الحياة وبوصله بناء المستقبل الآمن والمتميز.

وأكد برنو مايس المدير الإقليمى لمكتب اليونيسيف بالقاهرة، أن الدقهلية من أولى محافظات مصر فى تطبيقها لقانون حماية الطفل ونسعى بكل الجهد لتقديم كافه المساعدات من أجل طفولة واعدة بمصر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار البروتوكول العام الذى تم توقيعه مع منظمه الامم المتحدة "اليونيسيف" والحكومة المصرية ممثله فى المجلس القومى للأمومة والطفولة لتقديم كافه اوجه الدعم فى مجال حمايه الطفل بمحافظات مصر، ويشار إلى أن منظمه اليونيسيف تعمل من خلال محاور عدة أبرزها الصحة، التعليم، الطفولة والأمومة، المساعدات الإنسانية، الدعم اللوجستى فى حالات الطوارئ.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، أيمن محارب، يوسف أحمد، مسئولان بالمكتب الإقليمى لليونيسيف بالقاهرة، عدد من نواب البرلمان بالمحافظة.