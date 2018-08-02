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مدير معهد ضباط الصف: المعهد أمد القوات المسلحة بخيرة الرجال على مدار عقود

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:24 م
مدير معهد ضباط الصف: المعهد أمد القوات المسلحة بخيرة الرجال على مدار عقود جانب من الحفل
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أكد اللواء مدحت عبدالرازق مدير معهد ضباط الصف المعلمين، أن المعهد أمد القوات المسلحة بخيرة الرجال على مدار عقود طويلة، مشيدا بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير المعهد وتحديثه ليحاكى ويضاهى نظراءه من المعاهد التعليمية فى الدول المتقدمة.

وقال مدير المعهد فى كلمته خلال احتفالية تخريج الدفعة 156 ضباط الصف المعلمين، اليوم الخميس، إن المعهد يشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين، وهى الدفعة 156 متطوعين، دفعة الشهيد مساعد أول عطية صالح محمدين حسن، والذين يشرفون اليوم بالانضمام لرجال القوات المسلحة، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسى بألا يقل مستوى الإعداد والتدريب داخل فصول المعهد التعليمية عما يتلقاه طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأشار إلى أن معهد ضباط الصف المعلمين شهد تطويرا كبيرا فى وسائل وأساليب التعليم، مؤكدا أن المعهد مستمر فى إعداد أجيال جديدة قادرة على استيعاب أحدث ما وصل إليه العلم الحديث من أساليب التدريب، فضلا عن إعدادهم لمجابهة جيل جديد من الحروب يدمر الدول من الداخل بواسطة أبنائها يعتمد على حرب المعلومات ونشر الشائعات والتشكيك فى الدولة.

وأكد اللواء مدحت عبدالرازق، أن القيادة العامة للقوات المسلحة قامت بتطوير المناهج التعليمية بالمعهد، وأضافت مادة حرب المعلومات للمناهج التعليمية، فضلا عن تكثيف لقاءات نقل الخبرة بواسطة قادة القوات المسلحة السابقين مما كان له أكبر الآثر فى تطوير وإثراء شخصية الطالب بالمعهد.

وتقدم عبدالرازق، بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على كل ما قدمته لمعهد ضباط الصف المعلمين من رعاية وإمداده بكافة الاحتياجات ووسائل التدريب الحديثة والمتطورة، كما تقدم بكل الشكر لمديرى المعهد السابقين على ما بذلوه من جهد لاستمرار رسالة المعهد وما حققوه من تطوير.

وقال مدير معهد الصف المعلمين: "منذ أيام احتفلنا بذكرى ثورتين سطرت بأحرف من نور فى تاريخ مصر الحديث، وهى الذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو، ثورة شعب حماه الجيش، والذكرى 66 لثورة 23 من يوليو ثورة جيش سانده الشعب، جيش عقيدته حماية الوطن أرضا وشعبا، عاهد نفسه أن يصون كرامة وطنه".

وأضاف: "فى هذه الأيام يجدد الأبطال العهد بالزود عن ثرى مصر المقدس، حيث ينفذ هؤلاء الأبطال الآن العملية الشاملة (سيناء 2018) يقدمون أروع ملاحم البطولة والفداء فى أنبل ساحات المعارك لإنقاذ مصر من سرطان الإرهاب الأسود".

وفى الختام.. تقدم اللواء مدحت عبدالرازق بتحية فخر وإجلال لشهداء الوطن الأبرار ومصابى العمليات الحربية فى كل زمان ومكان، مجددا العهد للرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة العمل والجهد للمحافظة على ما وصل إليه المعهد من تقدم.

 


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القوات المسلحة

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الاحتفال بتخريج دفعه جديدة

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السيسى




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