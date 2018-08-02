مدير مستشفيات جامعة المنصورة: الخميس من أكل أسبوع لعمليات زراعة القوقعة

الدقهلية - محمد حيزة

قال الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، ومنها عمليات زراعة القوقعة، تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لإجراء عمليات زراعة القوقعة لقوائم الانتظار، حيث توجد 52 حالة زراعة قوقعة سمعية فى هذه القوائم.

وأكد الشعراوى أنه تم تجهيز فرق عمل طبية لإجراء 3 حالات زرع قوقعة يوم الخميس، إضافة إلى حالات العمليات اليومية، والتى يستقبلها قسم الأنف والأذن والفريق الطبى برئاسة الدكتور محمد رشاد غنيم، الدكتور أمل رشاد مدير العمليات، والدكتور يوسف كامل، والدكتور محمد عبد البديع، والدكتور محمد نبيه، بالإضافة إلى الفريق المعاون من هيئة التمريض والتخدير والفنيين والعمال.

وبإجراء تلك الحالات وصل عدد الحالات 503 لزراعة القوقعة بقسم جراحة الأنف والأذن بمستشفيات جامعة المنصورة بنسبة نجاح 90%.