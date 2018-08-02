مدير أمن المنوفية يتفقد مركزى قويسنا وبركة السبع للوقوف على جاهزية القوات

تفقد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، الحالة الأمنية بنطاق المديرية وذلك عقب جولة ميدانية للوقوف على مدى استعداد القوات لمجابهة أى ظروف طارئة شملت مركز شرطة قويسنا ، مركز شرطة بركة السبع، حيث تفقد نقطة التفتيش الأمنى بميت أبو شيخة وديوان مركز شرطة قويسنا ونقطة شرطة طوخ طنبشا وديوان مركز شرطة بركة السبع والخدمات المعينة لتأمين الكنائس بكلا المركزين .

والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات .

وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين .