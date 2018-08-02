مخاطر الإنترنت على الشباب فى ندوة بمركز اعلام المنيا

فريق المحافظات

نظم مركز إعلام المنيا ندوة إعلامية موسعة حول "مخاطر الإنترنت على الشباب" بمدرسة القرايشة الإبتدائية التابعة لمركز المنيا ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم .

حاضر في الندوة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد طلب وكيل المنطقة الأزهرية ، والدكتو عبدالمحسن حامد مدرس الإذاعة والتليفزيون بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا.

تناول اللقاء الحديث حول المخاطر النفسية والإجتماعية للإنترنت على الشباب ومدى حجم التحدى والخطر الذى يستهدف عقولهم ويعرض حياتهم للخطر، ومعرفة أيضاً كيفية مواجهتها بالإضافة إلى دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة فى التوعية ضد إدمان الإنترنت.

وقال الدكتور أحمد طلب ، إن الندوة تأتى فى إطار أهمية إدارة الوقت وضرورة الإستغلال الأمثل له بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي والالتزام بالأخلاق والتعاليم الدينية السمحة ونقلها لأولادنا فى تعاملنا مع التكنولوجيا الحديثة ، مشيراً إلى المشاكل التى يعانى منها المجتمع بسبب إدمان هذه المواقع كالطلاق والإنتحار.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالمحسن حامد ، حقائق هامة حول وجود ما يمكن أن نسميه بالإرهاب الإلكترونى المتمثل فى الألعاب والمواقع التى تستهدف حياة الشباب و الآثار النفسية التى تصيب مدمن هذه المواقع كالكآبة والإنطواء وصولاً إلى الانتحار.