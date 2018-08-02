محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

كتب محمد تهامى زكى

أظهر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مهارة جديدة غير مهاراته فى كرة القدم، بعدما ظهر فى ماراثون للدراجات مع زملائه استعدادًا للموسم الجديد.

فى بداية فترة إعداد الريدز، ظهر صلاح فى التدريبات وهو يلعب كرة السلة، ومجددًا ظهر وهو يمارس قيادة الدرجات، ويبدو أنها من ماراثون أقيم للاعبى الفريق استعدادا للبريميرليج.



