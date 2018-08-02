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محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:50 ص
محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات محمد صلاح
كتب محمد تهامى زكى
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أظهر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مهارة جديدة غير مهاراته فى كرة القدم، بعدما ظهر فى ماراثون للدراجات مع زملائه استعدادًا للموسم الجديد.

 

فى بداية فترة إعداد الريدز، ظهر صلاح فى التدريبات وهو يلعب كرة السلة، ومجددًا ظهر وهو يمارس قيادة الدرجات، ويبدو أنها من ماراثون أقيم للاعبى الفريق استعدادا للبريميرليج.

 

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فى بداية فترة إعداد الريدز، ظهر صلاح فى التدريبات وهو يلعب كرة السلة، ومجددًا ظهر وهو يمارس قيادة الدرجات، ويبدو أنها من ماراثون أقيم للاعبى الفريق استعدادًا للبريميرليج، ونشرها عبر حسابه على تويتر.

محمد صلاح
محمد صلاح

 

وكان صلاح أظهر إجادته للعب كرة السلة، فى بداية انضمامه لفترة الإعداد للموسم الجديد وخلال التدريبات التى سبقت سفر الفريق إلى أمريكا لخوض مباريات بطولة الأبطال.

 

ويسعى الفرعون صلاح لمواصلة تألقه هذه الموسم محافظًا على ما أنهاه من إنجازات الموسم الماضى، توجها بلقب هداف الدورى الإنجليزى بجانب الحصول على جائزة أفضل لاعب فى البريميرليج وأفضل لاعب فى إفريقيا.

 

 


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