محافظ دمياط: البدء فى تنفيذ جميع قرارات الإزالة بشكل ودى مع المواطنين

وأكد المحافظ فى بيان أن تلك الإزالات تتم بشكل ودى مع المواطنين وأهالى المنطقة مضيفا أنه لاتوجد أى عوائق أو مشكلات تواجه تنفيذ خط التنظيم.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2014 الخاص بخط تنظيم منطقة شارع الترعة الشرقاوية بباب الحرس أمام شركة الأدوية .

كما أعلن محافظ دمياط عن فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بقرية كفر المنازلة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق الخامس من أغسطس الحالى.

وأوضح المحافظ خلال اجتماعه مع المهندس محمد عبد العزيز مدير عام شركة ريبكو للغاز الطبيعى أن تلك الأعمال تأتى في إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز بالقرى بجميع محافظات الجمهورية تيسيرا على المواطنين.

ويهيب المحافظ أهالى القرية سرعة التقدم للتعاقد تمهيدا للبدء في توصيل الغاز من قبل الشركة.