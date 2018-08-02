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الخميس، 02 أغسطس 2018 08:56 م
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محافظ القليوبية يستقبل مدير الأمن الجديد بمكتبه فى الديوان العام

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:51 م
محافظ القليوبية يستقبل مدير الأمن الجديد بمكتبه فى الديوان العام محافظ القليوبية يستقبل مدير الأمن الجديد
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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استقبل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء رضا طبلية مدير الأمن الجديد، وقدم له التهنئة على منصبه الجديد مساعدا لوزير الداخلية مديراً للأمن، متمنيا له كل التوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة، ومرحبا بالتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل صالح المواطن.
 
وبحث المحافظ ومدير الأمن بعض الملفات الأمنية الخاصة بالمحافظة وتأمين المنشأت الحيوية والقضاء نهائيا على ظاهرة التعديات على أراضى الدولة والاسترداد الكامل لحق الشعب.

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