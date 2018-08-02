كل ما تريد معرفته عن وحدة "لم الشمل" بالأزهر للحد من الطلاق

"لم الشمل" هى وحدة متخصصة أنشأها مركز الأزهر العالمى لرصد أسباب الطلاق فى المجتمع، ووضع الخطط المناسبة لعلاجها، والنزول إلى أرض الواقع وعلاج المشكلات معالجة واقعية، والإصلاح بين العائلات والأزواج.

1- صاحب الفكرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر.

2- أهداف الوحدة واستدعاء الواقع لإنشائها:

ــ الوقوف على آخر الإحصائيات لمعرفة حجم المشكلة.

ــ التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق.

ــ نشر الوعى الأسرى بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل، والمنابر الإعلامية ووضع حلول استباقية مثل (اختيار الزوج المناسب، التثقف حول معاملة الزوجين، معرفة الحدود) وعلاجية مثل (محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم، تجنب لفظة الطلاق، الاحتكام إلى العقلاء من الأهل).

ــ التعاون مع الدوائر المختصة بهذا الشأن (البيئة، السكان، محاكم الأسرة، الإعلام) وغيرها، لحلّ المشكلات بأنواعها المختلفة.

ــ الاستعانة بالوعاظ والخطباء فى توعية المواطنين ومعاونة اللجنة فى المحافظات وتوفير الدعم العددى الذى يتناسب مع عدد الحالات المستهدفة.

3- آليات العمل بوحدة "لمّ الشمل":

- تحديد رقم للاستقبال (19906).

- تحديد مستقبل المشكلة (أحد أعضاء اللجنة).

- تدوين بعض المعلومات الممكنة عن المشكلة من اسم صاحب المشكلة، مكان المشكلة، أسبابها، مكان التلاقى وموعده.

- عرض موضوع المشكلة على منسق عام الفتوى.

- بحث المشكلة من جانب أعضاء اللجنة حول الحلول الممكنة تمهيداً لتحديد موعد لقاء أطراف النزاع فى أسرع وقت.

- لقاء أطراف النّزاع وتحرير محضر جلسة يحتوى على أقوالهم.

- عقد جلسة خاصة بين أعضاء اللجنة للتشاور فى الحكم بعد سماع الأقوال ومواجهة الخصوم تمهيداً للحكم الفصل.

- إعداد تقرير بذلك وعرضه على المنسق العام.

- حفظ تقرير الجلسات التمهيدية والتقرير الختامى.

- النّية الصادقة لحل المشكلة مصداقًا لقول الله سبحانه (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).

4- العاملين بالوحدة من المركز:

يعمل بالوحدة ستة من المفتين ثلاثة من المفتين بالمركز [عنصر رجالى].

وثلاث مفتيات بالمركز [عنصر نسائى].

وفى المحافظات هناك مشرف داخل المركز للوجه القبلى ومشرف للوجه البحرى، يتعاون معهم 28عضوًا من الأعضاء العاملين بالمركز، وهم من مختلف محافظات الجمهورية، ومن يتعاون معهم ممن يتم اختياره من الزملاء فى المحافظات.