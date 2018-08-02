video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 04:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن وحدة "لم الشمل" بالأزهر للحد من الطلاق

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:19 ص
كل ما تريد معرفته عن وحدة "لم الشمل" بالأزهر للحد من الطلاق فضلية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
"لم الشمل" هى وحدة متخصصة أنشأها مركز الأزهر العالمى لرصد أسباب الطلاق فى المجتمع، ووضع الخطط المناسبة لعلاجها، والنزول إلى أرض الواقع وعلاج المشكلات معالجة واقعية، والإصلاح بين العائلات والأزواج.
 
 
1- صاحب الفكرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر.
 
2- أهداف الوحدة واستدعاء الواقع لإنشائها:
ــ الوقوف على آخر الإحصائيات لمعرفة حجم المشكلة.
 
ــ التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق.
 
ــ نشر الوعى الأسرى بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل، والمنابر الإعلامية ووضع حلول استباقية مثل (اختيار الزوج المناسب، التثقف حول معاملة الزوجين، معرفة الحدود) وعلاجية مثل (محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم، تجنب لفظة الطلاق، الاحتكام إلى العقلاء من الأهل).
 
ــ التعاون مع الدوائر المختصة بهذا الشأن (البيئة، السكان، محاكم الأسرة، الإعلام) وغيرها، لحلّ المشكلات بأنواعها المختلفة.
 
ــ الاستعانة بالوعاظ والخطباء فى توعية المواطنين ومعاونة اللجنة فى المحافظات وتوفير الدعم العددى الذى يتناسب مع عدد الحالات المستهدفة.
 
3- آليات العمل بوحدة "لمّ الشمل":
- تحديد رقم للاستقبال (19906).
- تحديد مستقبل المشكلة (أحد أعضاء اللجنة).
- تدوين بعض المعلومات الممكنة عن المشكلة من اسم صاحب المشكلة، مكان المشكلة، أسبابها، مكان التلاقى وموعده.
- عرض موضوع المشكلة على منسق عام الفتوى.
- بحث المشكلة من جانب أعضاء اللجنة حول الحلول الممكنة تمهيداً لتحديد موعد لقاء أطراف النزاع فى أسرع وقت.
- لقاء أطراف النّزاع وتحرير محضر جلسة يحتوى على أقوالهم.
- عقد جلسة خاصة بين أعضاء اللجنة للتشاور فى الحكم بعد سماع الأقوال ومواجهة الخصوم تمهيداً للحكم الفصل.
- إعداد تقرير بذلك وعرضه على المنسق العام.
- حفظ تقرير الجلسات التمهيدية والتقرير الختامى.
- النّية الصادقة لحل المشكلة مصداقًا لقول الله سبحانه (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).
 
4- العاملين بالوحدة من المركز:
يعمل بالوحدة ستة من المفتين ثلاثة من المفتين بالمركز [عنصر رجالى].
 
وثلاث مفتيات بالمركز [عنصر نسائى].
 
وفى المحافظات هناك مشرف داخل المركز للوجه القبلى ومشرف للوجه البحرى، يتعاون معهم 28عضوًا من الأعضاء العاملين بالمركز، وهم من مختلف محافظات الجمهورية، ومن يتعاون معهم ممن يتم اختياره من الزملاء فى المحافظات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر يعلن مد موعد التقدم لمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة حتى 5 أغسطس

جامعة الأزهر توقع برتوكول تعاون مع جامعة النيل فى مجال ريادة الأعمال

وحدة لم الشمل

الازهر الشريف

الطلاق

شيخ الازهر




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة