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"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:11 ص
"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة النائب هيثم الحريرى ورئيس البرلمان
كتبت إيمان على
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أكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب بلجنة القيم، أن أعضاء اللجنة تلقوا دعوة للانعقاد يوم الأحد المقبل، لبحث الأوراق المحالة لها بشأن التحقيق مع النائب هيثم الحريرى .

 

وأشارت "الهوارى"، لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة بشأن مخالفات ارتكبها تتجاوز اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن "الحريرى" قدمت ضده مذكرات وشكاوى فى يونيو 2017  الماضى، وقد يتضمن التحقيق معه تلك الأوراق .

 

وشددت على أن "الحريرى" وقع خلال أدوار الانعقاد الماضية فى عدد من المخالفات معروفة للجميع، ولم تحال للجنة القيم .

 

يذكر أنه من ضمن الوقائع المتورط فيها مسبقًا النائب هيثم الحريرى فى 26 مارس الماضى خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واعترض النائب هيثم الحريرى على عدم منحه الكلمة وطلب منه رئيس المجلس الجلوس فى مكانه وعدم إثارة الفوضى بالاجتماع، فرد عليه الحريرى ليتهمه بالإخلال باللائحة، ثم طرح رئيس المجلس أمر إحالته إلى لجنة القيم على النواب، وتمت الموافقة.


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لجنة القيم

هيثم الحريرى




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