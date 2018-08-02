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فيديو جراف..مواعيد استقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:58 م
فيديو جراف..مواعيد استقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد مكاتب التموين
كتب مدحت وهبة
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وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات لضبط منظومة إضافة المواليد الجدد على البطاقات، على أن يتم استقبال المواطنين فى مكاتب التموين اعتبارا من يوم الأربعاء أول أغسطس ولمدة 3 أشهر.
 
 
"اليوم السابع" ينشر مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين، وفقا لتسلسل أرقام بطاقات التموين.
 
1-     الأسبوع الأول من 1 إلى 10 أغسطس
لأصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من اليمين بصفر"0"
 
2- الأسبوع الثانى من يوم 11 إلى 17 أغسطس
 لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم " 1"
 
3 - الأسبوع الثالث من يوم 18 إلى 24 أغسطس
لأصحاب البطاقات التموينية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "2"
 
4- الأسبوع الرابع من 25 إلى 31 أغسطس
لأصحاب البطاقات التموينية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "3"
 
5- الأسبوع الخامس من 1 إلى 7 سبتمبر
لاستقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "4".
 
6- الأسبوع السادس من 8 إلى 14 سبتمبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "5".
 
7- الأسبوع السابع من 15 إلى 21 سبتمبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "6".
 
8- الأسبوع الثامن من 22 إلى 28 سبتمبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "7".
 
9- الأسبوع التاسع من 29 إلى 5 أكتوبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "8 ".
 
10- الأسبوع العاشر من 6 إلى 12 أكتوبر
لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "9".

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التموين

إضافة المواليد على بطاقات التموين

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إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين

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