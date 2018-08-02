كشفت مواقع معارضة للنظام الإيرانى عن تصاعد وتيرة الاحتجاجات فى بعض المدن الإيرانية، جراء التدهور الاقتصادى وانهيار العملة المحلية والفساد.

كشفت مواقع معارضة للنظام الإيرانى عن تصاعد وتيرة الاحتجاجات فى بعض المدن الإيرانية، جراء التدهور الاقتصادى وانهيار العملة المحلية والفساد.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لمظاهرات قالت أنها فى العاصمة طهران وشيراز وأصفهان ومشهد وكرج، لليوم الثانى على التوالى، ورفع المتظاهراون شعارات مناهضة للمرشد الأعلى والرئيس الإيرانى.