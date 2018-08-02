كشفت مواقع معارضة للنظام الإيرانى عن تصاعد وتيرة الاحتجاجات فى بعض المدن الإيرانية، جراء التدهور الاقتصادى وانهيار العملة المحلية والفساد.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لمظاهرات قالت أنها فى العاصمة طهران وشيراز وأصفهان ومشهد وكرج، لليوم الثانى على التوالى، ورفع المتظاهراون شعارات مناهضة للمرشد الأعلى والرئيس الإيرانى.
ويواجه الرئيس الإيرانى حسن روحانى استجواب فى البرلمان خلال شهر جراء إخفاق حكومته وفريقه الاقتصادى فى تهدئة الأوضاع المشتعلة وغلاء الأسعار الذى ينهش جيوب الفقراء فضلا عن فشله فى احتواء السقوط الحر للعملة الإيرانية أمام الدولار.
اعتراضات أصفهان: معترضان بیسیم نیروهای امنیتی را خورد میکنند. تصاویر دیگری در میان دود و آتش— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) August 2, 2018
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