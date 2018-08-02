 
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لمظاهرات قالت أنها فى العاصمة طهران وشيراز وأصفهان ومشهد وكرج، لليوم الثانى على التوالى، ورفع المتظاهراون شعارات مناهضة للمرشد الأعلى والرئيس الإيرانى.