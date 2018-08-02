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الخميس، 02 أغسطس 2018 03:22 ص
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فى 5 معلومات.. تعرف على صادرات أهم القطاعات الاقتصادية خلال شهر

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:00 ص
فى 5 معلومات.. تعرف على صادرات أهم القطاعات الاقتصادية خلال شهر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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سجلت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من 2018 بنسبة تخطت 14%، وخلال شهر يونيو 2018، استمرت 5 قطاعات اقتصادية فى تحقيق معدلات صادرات مرتفعة، ونقدم أهم المعلومات عن القطاعات الاقتصادية التى زادت صادراتها خلال شهر يونيو الماضى.

صادرات مصر من المنتجات الكيماوية والأسمدة تحقق 400 مليون دولار خلال يونيو 2018.

%34 زيادة فى صادرات قطاع الغزل والنسيج لتسجل 70 مليون دولار.

الصناعات الطبية تواصل تحقيق الزيادة لتسجل 71% ارتفاع فى شهر يونيو لتبلغ 59 مليون دولار.

الصناعات اليدوية تواصل الصعود وتسجل صادراتها ارتفاع بنسبة 23%

قطاع الكتب والمصنفات يدخل سباق الصادرات ويسجل 191% زيادة فى ليحقق مليون دولار فى شهر واحد.

 

 

 


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