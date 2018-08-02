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فضيحة بالصور.. قطر تمهد لحصول عسكريين أتراك على الجنسية

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:45 م
فضيحة بالصور.. قطر تمهد لحصول عسكريين أتراك على الجنسية الضباط الأتراك
كتب- هاشم الفخرانى
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استمرارا لمسلسل الاحتلال التركى لإمارة الإرهاب والتطرف قطر، فبعد الانتهاء من بناء قاعدة عسكرية تركية بالعاصمة القطرية الدوحة، قررت الدوحة منح الجنود والضباط الأتراك شهادات معتمدة تفيد حصولهم على دورات فى اللغة العربية.

 

ضابط تركى يحصل على شهادة حصوله على دورة تدريبة فى اللغة العربية
ضابط تركى يحصل على شهادة حصوله على دورة تدريبة فى اللغة العربية

 

ونشر الصحفى الإسرائيلى روعى كياس، الذى تربطه علاقات قوية بقطر حيث قام بعدد من الزيارات للدوحة خلال العام الجارى والماضى، مجموعة من الصور للضباط الأتراك وهم يتلقون الشهادات من عسكريين قطريين، وذلك على حسابه الشخصى على "تويتر". 

 

الضباط الأتراك
الضباط الأتراك

 

وتهدف قطر من وراء هذه الخطوة منح الجنسية القطرية للجنود الأتراك، بهدف ضمهم إلى الجيش القطرى فى حال ما إذا قرر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سحب القوات التركية من الدوحة.

 

عسكرى تركى
عسكرى تركى

 

ومنذ 5 يونيو من عام 2017 ويفرض الرباعى العربى حصارا على قطر لدعمها التطرف والإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط، مما دفعها إلى الارتماء فى أحضان تركيا وطلبها من أنقرة الدفع بقوات عسكرية تخطت حاجز 5000 جندى وضابط يقومون فى قاعدة عسكرية أقامتها تركيا.

 

حساب الصحفى الاسرائبلى على توتير
حساب الصحفى الإسرائبلى على توتير

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