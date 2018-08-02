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فرق الاطفاء تقترب من السيطرة على حريق غابات قرب متنزه فى اسبانيا

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:16 م
فرق الاطفاء تقترب من السيطرة على حريق غابات قرب متنزه فى اسبانيا حرائق غابات - أرشيفية
أ ف ب
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أعلن مسؤول أن فرق الإطفاء تقترب من السيطرة على حريق غابات قرب متنزه استريشو الطبيعي فى جنوب غرب أسبانيا، تساعدها فى ذلك رياح أقل سرعة.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء فى أندلوسيا لوكالة فرانس برس "إذا استمرت سرعة الرياح فى التراجع، أعتقد بأنه ستتم السيطرة على الحرائق صباحا".

ونشر عشرات الإطفائيين لإخماد الحرائق التى اندلعت الأربعاء فى منطقة بونتا كامارينال قرب طريفو فى مقاطعة قادس وسط درجات حرارة مرتفعة.

وهددت النيران متنزه استريشو البالغة مساحته 19 ألف هكتار، دون أن تدخله، بحسب المتحدث.


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أسبانيا

حرائق غابات

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