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الخميس، 02 أغسطس 2018 12:41 م
خالد صلاح
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فتح 188 فصل لمحو الأمية بـ7 مراكز للشباب فى المنيا

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:12 ص
فتح 188 فصل لمحو الأمية بـ7 مراكز للشباب فى المنيا فصول محو الأمية - صورة أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة فى المنيا، عن فتح 188فصلا لمحو الأمية بمراكز الشباب خلال شهر يوليو الماضى تمهيدا لدخول الدورة الامتحانية ديسمبر 2018، وذلك ضمن مشروع (المصريون يتعلمون) ووفقا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.
 
قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب، إن هذه الفصول التى تم فتحها بمراكز الشباب تخدم جميعها 7 مراكز، وقد اختلفت أعدادها وفقا للكثافة السكانية حيث تم فتح 83 فصلا بمركز مطاى يسع 830 مستفيدا، و42 فصل بديرمواس لـ420 مستفيدا و29 فصلا ببنى مزار لـ290 مستفيدا و22 بملوى لـ200 مستفيدا و6 فصول بمغاغة لـ 60 مستفيدا و5  فصول بمركز سمالوط لـ 50 مستفيدا وفصل بمركز المنيا لـ 10 مستفيدين.
 
 
ومن جانب آخر تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا جهودها فى رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام .
 
 
قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إنه فى قرية بنى محمد سلطان حررت الوحدة المحلية 30 محضر نظافة و7 محاضر إشغال طريق و8 محاضر بناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى عمل صيانة للكشافات بطريق مصر أسوان تيسيرا على المارة من المركبات والمواطنين ومنعا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.
 
 
كما أعلنت الوحدة المحلية عن الاستمرار فى طرح وبيع لحوم بلدية بسعر 100 جنيه للكيلو من خلال منافذ الوحدة المحلية وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار.

 


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