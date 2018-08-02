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فتح باب التقدم للبرنامج الخاص بكلية التربية جامعة أسيوط

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:05 ص
فتح باب التقدم للبرنامج الخاص بكلية التربية جامعة أسيوط الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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أعلنت كلية التربية جامعة أسيوط عن فتح باب التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالبرنامج الخاص فى شعب العلوم باللغة الإنجليزية والرياضيات باللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية للمدارس الخاصة والدولية.
 
وقال الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية جامعة أسيوط، إن استحداث برامج خاصة بالكلية يأتى ضمن خطة التطوير المستمرة للكلية التى تستهدف تأهيل خريجى كلية التربية للعمل بأى مكان سواء فى مصر أو الدول العربية أو الدول الأجنبية.
 
وأضاف عميد كلية التربية، أن الدراسة في البرنامج الخاص ستكون بنظام الساعات المعتمدة ويمنح المقيد بالبرنامج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الآتية ( رياضيات باللغة الإنجليزية ـ علوم باللغة الإنجليزية ـ اللغة الإنجليزية ).
 
وأشار النجدى، إلى  أن هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الخاص منها أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة لعام 2018 وتنسيقه على كلية التربية ، أن يكون حاصلا على الثانوية العامة عام 2017 وتنسيقه يؤهله للالتحاق بكلية التربية ، أن يجتاز الاختبارات الطبية والمقابلة الشخصية.
 

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