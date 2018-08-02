فتح باب التحويل الإلكترونى لتقليل الاغتراب للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب التحويل الإلكترونى، وذلك لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2017/2018، والذى يتضمن التحويل المناظر وغير المناظر بين مختلف الكليات والجامعات المصرية، وذلك على موقع تنسيق الثانوية العامة على بوابة الحكومة الإليكترونية و المتاح فى الفترة من 2 إلى 5 من أغسطس الجارى، و بدء مكتب التحويل المركزى بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بتلقى طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعى 2018/2019، وذلك طبقاً للضوابط الخاصة بالتحويل ونقل القيد والتى أقرها قانون تنظيم الجامعات، وذلك اعتباراً من الأول من شهر أغسطس وتنتهى بعد مضى شهر من بداية العام الجامعى 2018/2019.

وأوضح القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن التحويل المناظر من كلية إلى أخرى "مركزياً على مستوى كل جامعة"، اعتمد على عدة شروط أعدها مجلس الجامعة، والتى تتضمن أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولاً إلى فرقة أعلى فى الكلية المحول منها على أن تكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات والتقديرات، بالإضافة إلى أن التحويل بين الكليات المتناظرة التى تتوافق لائحتها مع لائحة الكلية المحول إليها.

أما فيما يخص شروط نقل القيد فقد أشار الدكتور الجمال إلى ضرورة استيفاء الطالب للشروط المؤهلة للقبول بالكلية والتى تشترط أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية فى سنة حصوله على الثانوية العامة، على ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين أو المنقول قيدهم عن 20% من عدد طلاب الفرقة المطلوب التحويل أو نقل القيد إليها، أما فيما يخص التحويل أو نقل القيد من محافظتى أسيوط والوادى الجديد ومن المحافظات، التى تقع فى النطاق الجغرافى لجامعة أسيوط يشترط عدم وجود كليات مناظرة للكلية التى يرغب فى التحويل أو نقل القيد إليها، ومن الجدير بالذكر يجب على طالب التحويل أو نقل القيد الحصول على ملف الأوراق المعد لهذا من مكتب التحويل المركزى واستيفاء البيانات المطلوبة.

ومن جانب آخر، شدد الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على ضرورة تسخير جميع إمكانيات الجامعة لتيسير انطلاق بطولة الجمهورية للتنس الأرضى والمقامة على ملاعب الدكتور أحمد عبده جعيص بالمدينة الجامعية على النحو المشرف والذى يليق باسم جامعة أسيوط مع قيام الإدارات المختصة بالتعاون مع أعضاء الاتحاد المصرى للتنس الأرضى والمنظم للبطولة لتلبية الاحتياجات اللازمة لتيسير العمل خلال انعقاد المباريات وتذليل أى عقبات قد تطرأ خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور طارق الجمال فى مجمع ملاعب الدكتور أحمد عبده جعيص بالمدينة الجامعية طلبة للاطمئنان على جاهزية الملاعب مع أول أيام للانطلاق البطولة وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى المشرف العام على الأنشطة الطلابية وعرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية، وعلاء أمين مدير رعاية الشباب بالمدينة الجامعية.

وقال الدكتور الجمال، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، خلال الجولة أن استضافة جامعة أسيوط لتلك البطولة يأتى فى إطار إيمانها بأهمية الرياضة فى إعداد الشباب واستغلال طاقاتهم ومواهبهم فى نشاط مفيد، معرباً عن فخره بما تم إنشائه داخل الجامعة من صروح رياضية متقدمة تلائم تنظيم أكبر البطولات والمسابقات الأولمبية فى مختلف الألعاب مع حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للأفراد والجهات من خارج الجامعة للاستفادة بتلك الملاعب بما يحقق دور الجامعة فى الخدمة المجتمعية واستراتيجيتها فى استثمار ما تملكه من إمكانيات فى تنمية موارد الجامعة الذاتية.

وصرح عرفة أبو العلا بأن جولة الدكتور طارق الجمال شملت مجمع الملاعب، والذى يضم 4 ملاعب مصممة وفق القياسات الدولية، كما تم تركيب مظلات للجمهور وكاميرات لتسجيل المباريات وإذاعتها على شاشات عرض داخل الملعب والصالات الرياضية الملحقة به، كما شملت الجولة تفقده لصالة النشطة الرياضية ولعمليات التجديد الجارية بصالة البلياردو.

وأضاف علاء أمين أن بطولة الجمهورية للتنس الأرضى تمتد فى الفترة من 2 إلى 19 أغسطس الجارى وتشهد مشاركة من أغلب الأندية المصرية وكذلك منافسة من جميع المراحل العمرية سيدات ورجال ونخبة من المحكمين الدوليين وتحت إشراف أعضاء الاتحاد.