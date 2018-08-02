فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض 3.7% فى يوليو

رويترز

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 3.7% فى يوليو مقارنة مع الشهر السابق وهو أكبر انخفاض شهرى منذ ديسمبر الماضى وذلك بفعل تراجع فى أسعار شتى أنواع المحاصيل.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذى يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 168.8 نقطة فى المتوسط الشهر الماضى مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 175.3 نقطة فى يونيو.

وقالت الفاو "الانخفاض فى يوليو يعود إلى تراجع أسعار التصدير المعروضة للقمح والذرة والأرز".

وأضافت "أسعار القمح العالمية كانت أقل بشكل عام خلال النصف الأول من الشهر لكن المخاوف بشأن توقعات الإنتاج فى الاتحاد الأوروبى وروسيا الاتحادية بدأت تدفع قيم التصدير للارتفاع مع اقتراب نهاية الشهر".

وسجل مؤشرا أسعار منتجات الألبان والسكر أكبر الانخفاضات الفردية. ولم تذكر الفاو أى توقعات جديدة بشأن إنتاج القمح للعام 2018. وتعلن التوقعات الجديدة المقبلة فى 8 سبتمبر.