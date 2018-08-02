فاروس: 6.57 جنيه قيمة عادلة لسهم "بالم هيلز" بسبب مشروع بادية

كتب هانى الحوتى

أوصت شركة فاروس، بزيادة الوزن على سهم شركة بالم هيلز للتعمير، بناء على قيمة السهم العادلة التي تبلغ 6.57 جنيه للسهم، واستندت في هذا التقييم بشكل أساسي على محفظة تطوير الشركة، وعلى المساهم الأكبر في قيمة محفظة تطوير الشركة، أي مشروع بادية.

وقالت فاروس، فى تقرير بحثى، إن مشروع بادية يشعل مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير، موضحة أن تدشين مشروع "بادية" دعم من مبيعات الشركة في الربع الثاني من 2018، حيث ارتفعت 125.5% سنويًا و166.7% ربعيًا إلى 5.7 مليار جنيه، وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات النصف الأول 29.5% على أساس سنوي إلى 7.8 مليار جنيه، ويساهم مشروع بادية بقيمة 1.43 جنيه لكل سهم في قيمتها العادلة التي تبلغ 6.57 جنيه.

وأضافت فاروس، أنه من إجمالي المبيعات في الربع الثاني من 2018، ساهم مشروعات غرب القاهرة بنسبة 71.3%، ومشروعات شرق القاهرة 27.4%، مشيرة إلى أن مبيعات الشركة في النصف الأول انقسمت ما بين مبيعات سكنية بنسبة 85.9%، ومبيعات وحدات تجارية بنسبة 14.1%، لافتة إلى تحسن مجمل هامش الأرباح تحسنًا كبيرًا مسجلاً 40.1% في الربع الثاني نتيجة تسليم وحدات مرتفعة الهوامش.

أما الانخفاض الربعي الطفيف في صافي الأرباح، أرجعته فاروس، إلى تحمل بالم هيلز للتعمير لتكاليف عملية توريق حسابات مدينة، مشيرة إلى انخفاض صافي دين الشركة من 3.7 مليار جنية بنهاية الربع الأول من 2018 إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من نفس العام، بينما الحسابات المدينة زادت من 15.8 مليار جنيه مسجلة في الربع الأول إلى 16.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني.

أطلقت الشركة مشروع بادية في مايو 2018، دافعًا مبيعات النصف الأول في 2018 إلى 7.8 مليار جنيه، وواضعًا بذلك الشركة على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الشركة من مبيعات هذا العام، ألا وهو 12.0 مليار جنيه، ونتوقع في قيمتنا العادلة مبيعات هذا العام عند 10.0 مليار جنيه، أما على مستوى التوسع في بنك أراضي الشركة، تنتظر موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على عقد تنمية رقعة جذابة على مساحة 205 فدان في غرب القاهرة التي قدمت عليها في العطاء الأخير.