عيش رفاهية وفخامة الحياة الفندقية فى بورتو نيو كايرو

بدء تسليم الوحدات والمحلات فى المشروع.. والتسليم مستمر

بدأ تسليم الوحدات السكنية والمحلات فى مشروع بورتو نيو كايرو ومازال التسليم مستمرا.. فخلال الأيام القليلة الماضية تم تسليم أكثر من 100 وحدة سكنية.

وبورتو نيو كايرو هو من أجمل مشروعات منطقة التجمع الخامس بشارع التسعين أمام الجامعة الأمريكية؛ حيث توفر لك رفاهية وفخامة الحياة الفندقية وتطل الوحدات على لاند سكيب وبحيرات ومنشأة مائية وهو ما يميز المشروع الذى يقام على مساحة 55 ألف متر.

كما يوفر المشروع حياة مليئة بالرفاهية والفخامة لملاكه ويتميز بأن جميع الوحدات بالمشروع ذات مستوًى فندقى، مما يُضفى المزيد من السعادة والراحة على جميع الملاك ويوفر لهم المعيشة المتميزة طوال السنة.

ويحتوى المشروع على حوالى 220 محل إلى جانب شوبنج مول متميز يضم معظم الكافيهات والمطاعم العالمية ومجمع سنيمات مكون من 10 قاعات ومنطقة مطاعم Food Court وباركينج وبحيرات صناعية ومنشآت مائية وحدائق صممها أشهر المصممين العالميين لتعطى إحساس الغابات والبرارى الطبيعية، فضلاً عن مناطق ألعاب الأطفال وهايبر ماركت، كما أن بورتو نيو كايرو يتميز بالارتفاعات؛ حيث يمكنك مشاهدة المشروع من أول شارع التسعين.

وكل هذه المميزات جعلت من بورتو نيو كايرو حدوتة نجحت فى زيادة القيمة السوقية للوحدات للضعف تقريباً حيث إن جميع العاملين فى المشروع هدفهم إسعاد الملاك.



















































































































































































