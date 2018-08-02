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الخميس، 02 أغسطس 2018 05:30 م
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ضبط 640 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:24 م
ضبط 640 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف العميد حسام الشايب مدير مرور بنى سويف اثناء الحملة
بنى سويف أيمن لطفى
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تمكنت إدارة المرور ببنى سويف من ضبط وتحرير 640 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة شنتها بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائى،  وبإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف.
 
وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور ، والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة ، وهشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت اليوم  داخل شوارع مدينة بنى سويف والمراكز الإدارية السبع للمحافظة، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الاجرة، وكذلك التصدى لكافة صور المخالفات الاخرى.

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