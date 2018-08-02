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الخميس، 02 أغسطس 2018 12:40 م
خالد صلاح
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ضبط 5000 صاروخ وألعاب نارية مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:29 م
ضبط 5000 صاروخ وألعاب نارية مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالإسكندرية حملات تموينيه-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق. 
 
وأسفرت الحملة عن ضبط ع س س 23 سنة بائع خردوات بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر وضُبط 5000 صاروخ محدث صوت " ألعاب نارية " ، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزة وجارى العرض على النيابة.
 
كما تم ضبط  ع ع م  42 سنة صاحب بائع خردوات  بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لقيامه بمزاولة نشاط  غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر وضُبط عدد 518 علبة سجائر وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.
 
 
و فى مجال البيع بأزيد من السعر تم ضبط 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى " سجائر" ، وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط 2 قضية إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وفى مجال سحب عينات من المطاحن، وتم سحب 8 عينات " دقيق بلدى – قمح – ردة ناعمة " لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.
 

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