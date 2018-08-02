صور.. نزوح 150 ألف شخص من منازلهم بسبب الفيضانات فى ميانمار

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

قال مسؤولون حكوميون اليوم الخميس إن السيول نتيجة الأمطار الموسمية فى ميانمار تسببت فى مقتل ما لا يقل عن25 شخصا وأجبرت أكثر من 150 ألف على الفرار من ديارهم فيما نقل عمال الإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل إلى بر الأمان فى قوارب.

وانهمرت أمطار غزيرة على مناطق فى جنوب وشرق ووسط البلاد منذ الأسبوع الماضى فقطعت الطرق السريعة ودمرت الجسور وغمرت مساحات واسعة من الأراضى.

وقالت نواى نواى سوى مساعدة مدير إدارة مواجهة الكوارث إن 25 شخصا قُتلوا بينهم ثلاثة جنود كانوا يساعدون فى جهود الإغاثة وأبلغ عن فقدانهم فى مطلع الأسبوع .



ارتفاع هائل فى منسوب المياه



استخدام المراكب



أطفال تسبح فى مياه الفيضانات



بيوت مغمورة بالمياه



فيضانات فى ميانمار



فيضانات



مراكز الإيواء



مساعدات



مستويات عالية من المياه



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