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صور.. نزوح 150 ألف شخص من منازلهم بسبب الفيضانات فى ميانمار

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:08 ص
صور.. نزوح 150 ألف شخص من منازلهم بسبب الفيضانات فى ميانمار سيول فى ميانمار
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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 قال مسؤولون حكوميون اليوم الخميس إن السيول نتيجة الأمطار الموسمية فى ميانمار تسببت فى مقتل ما لا يقل عن25 شخصا وأجبرت أكثر من 150 ألف على الفرار من ديارهم فيما نقل عمال الإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل إلى بر الأمان فى قوارب.

وانهمرت أمطار غزيرة على مناطق فى جنوب وشرق ووسط البلاد منذ الأسبوع الماضى فقطعت الطرق السريعة ودمرت الجسور وغمرت مساحات واسعة من الأراضى.

وقالت نواى نواى سوى مساعدة مدير إدارة مواجهة الكوارث إن 25 شخصا قُتلوا بينهم ثلاثة جنود كانوا يساعدون فى جهود الإغاثة وأبلغ عن فقدانهم فى مطلع الأسبوع .

ارتفاع هائل فى منسوب المياه
ارتفاع هائل فى منسوب المياه

 

استخدام المراكب
استخدام المراكب

 

أطفال تسبح فى مياه الفيضانات
أطفال تسبح فى مياه الفيضانات

 

بيوت مغمورة بالمياه
بيوت مغمورة بالمياه

 

فيضانات فى ميانمار
فيضانات فى ميانمار

 

فيضانات
فيضانات

 

مراكز الإيواء
مراكز الإيواء

 

مساعدات
مساعدات

 

مستويات عالية من المياه
مستويات عالية من المياه

 

مشردين
مشردين

 

مقتل الحيوانات بسبب الفيضانات
مقتل الحيوانات بسبب الفيضانات

 


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